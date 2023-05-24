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Министр: Венгерские предприниматели готовы инвестировать в Азербайджан

Министр: Венгерские предприниматели готовы инвестировать в Азербайджан Венгерские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Азербайджан, в этом направлении будут предприняты меры по стимулированию.
АПК
24 мая 2023 г. 16:57
Министр: Венгерские предприниматели готовы инвестировать в Азербайджан

Венгерские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Азербайджан, в этом направлении будут предприняты меры по стимулированию.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом министр Меджнун Мамедов заявил на встрече со своим венгерским коллегой Иштваном Наги.

Азербайджанский министр подробно проинформировал гостей об основных направлениях стратегии аграрного развития в нашей стране, государственной поддержке аграрного сектора, реализуемых инновационных проектах. М.Мамедов подчеркнул, что в Азербайджане существует надежная и благоприятная бизнес-среда, и призвал венгерских предпринимателей оценить инвестиционные возможности нашей страны.

И.Наги отметил, что венгерские предприниматели заинтересованы в инвестировании в Азербайджан, и что в этом направлении будут предприняты меры по стимулированию.

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества в сельскохозяйственной сфере между двумя странами. Стороны подчеркнули, что Азербайджан и Венгрия имеют большой потенциал для расширения партнерства в области сельского хозяйства.

Была достигнута договоренность о привлечении молодых азербайджанских специалистов к существующим в Венгрии программам практики, продолжении сотрудничества в области животноводства ("трансфер эмбрионов"), изучении венгерского опыта в области птицеводства и инициировании сотрудничества в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanlı nazir: "Sahibkarlarımız Azərbaycana investisiya yatırmaq istəyir"

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