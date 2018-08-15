Министр: В следующем году в стране ожидается сбор 300 тысяч тонн хлопка

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Сальян. 15 августа. REPORT.AZ/ "Если в 2018 году планируется собрать 260 тысяч тонн хлопка, то в 2019 году эта цифра составит 300 тысяч тонн. Для этого будет дано преимущество интенсивной производительности".

Как сообщает аранское бюро Report, об этом сообщил министр сельского хозяйства Инам Керимов, принимавший участие в совещании в Сальяне в связи с подготовкой к сбору хлопка.

По его словам, цель возглавляемой им структуры не в расширении хлопковых полей, а повышении урожайности.