О нас
Аудио новости

Министр: В Грузии достаточно запасов муки

Министр: В Грузии достаточно запасов муки "В Грузии достаточно запасов муки, и нет проблем в плане продовольственной безопасности населения".
АПК
16 мая 2022 г. 16:22
Министр: В Грузии достаточно запасов муки

"В Грузии достаточно запасов муки, и нет проблем в плане продовольственной безопасности населения".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.

По его словам, главная задача правительства - сделать цены на хлеб доступными для всех: “Повышение цен не соответствует интересам ни правительства, ни общественности. Создавать искусственные проблемы с импортом муки недопустимо".

Сказав, что в стране имеются определенные запасы пшеницы, министр добавил, что в настоящее время нет причин для роста цен на хлеб.

В последние месяцы запасы пшеницы в Грузии истощаются из-за импорта муки. Мельницы прекращают работу. На фоне сложившейся ситуации некоторые производители хлеба подняли цены.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın iqtisadiyyat naziri buğda ehtiyatının tükənməsinə münasibət bildirib

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
9 мая 2022 г. 20:53
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi