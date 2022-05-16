Министр: В Грузии достаточно запасов муки

"В Грузии достаточно запасов муки, и нет проблем в плане продовольственной безопасности населения".

"В Грузии достаточно запасов муки, и нет проблем в плане продовольственной безопасности населения".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил на брифинге министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.

По его словам, главная задача правительства - сделать цены на хлеб доступными для всех: “Повышение цен не соответствует интересам ни правительства, ни общественности. Создавать искусственные проблемы с импортом муки недопустимо".

Сказав, что в стране имеются определенные запасы пшеницы, министр добавил, что в настоящее время нет причин для роста цен на хлеб.

В последние месяцы запасы пшеницы в Грузии истощаются из-за импорта муки. Мельницы прекращают работу. На фоне сложившейся ситуации некоторые производители хлеба подняли цены.