Министр: В этом году ожидаем хорошую производительность шелкопряда

На Гахской станции племенного шелководства при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана состоялась церемония распределения 20 тысяч коробок промышленных личинок (грена) гибридного шелкопряда.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Гахского района, а также главы представительств Государственного центра аграрного развития в 8 районах.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что в отличие от прошлого года впервые в этом году на Гахской станции племенного шелководства было произведено 5 тысяч коробок личинок шелкопряда (146 кг): "Со следующего года планируется увеличить производство личинок шелкопряда местного производства. В нынешнем году личинки шелкопряда будут безвозмездно распределены в 40 районах республики 6 000 фермерам. За счет мер по оказанию поддержки и поощрения, а также проделанной работы в этом году ожидается высокая производительность".

Министр отметил, что процесс распределения промышленных личинок гибридного шелкопряда планируется завершить до первой декады мая.

Отметим, что в этом сезоне впервые в Бейлаганском и Самухском районах, по 50 коробок в каждом, будут выращиваться коконы тутового шелкопряда.