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    Министр: В Азербайджане планируется реализация ряда проектов по семеноводству и животноводству

    © Report

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Аграрный сектор страны вступил в новый этап".

    Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов сказал на национальном семинаре, организованном Национальным координационным советом по устойчивому развитию Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

    По его словам, Азербайджан присоединился к Целям устойчивого развития ООН: "Министерство сельского хозяйства работает над достижением этих целей. Самое большое достижение Азербайджана - сокращение уровня бедности".

    И.Керимов добавил, что в этом году планируется реализовать ряд проектов в области семеноводства и животноводства:

    "Мы планируем реализовать проект по увеличению занятости в аграрном секторе. В то же время предусмотрена специальная программа по увеличению занятости женщин".

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