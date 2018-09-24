Министр: В Азербайджане планируется реализация ряда проектов по семеноводству и животноводству

© Report

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Аграрный сектор страны вступил в новый этап".

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов сказал на национальном семинаре, организованном Национальным координационным советом по устойчивому развитию Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

По его словам, Азербайджан присоединился к Целям устойчивого развития ООН: "Министерство сельского хозяйства работает над достижением этих целей. Самое большое достижение Азербайджана - сокращение уровня бедности".

И.Керимов добавил, что в этом году планируется реализовать ряд проектов в области семеноводства и животноводства:

"Мы планируем реализовать проект по увеличению занятости в аграрном секторе. В то же время предусмотрена специальная программа по увеличению занятости женщин".