Министр: В Азербайджане 160 тыс. гектаров земли пришли в негодность в прошлом году

В Азербайджане в прошлом году из-за нехватки воды около 160 тыс. гектаров земли пришли в негодность.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сказал на церемонии открытия Международной конференции "Бакинская водная неделя".

"Примерно 70% мировых водных ресурсов используется в сельском хозяйстве, и Азербайджан в этом смысле не исключение", - отметил министр.

Азербайджан должен серьезно отнестись к вызову, связанному с глобальным изменением климата, считает министр.

"В Азербайджане насчитывается около 1,5 млн гектаров орошаемых площадей, на 78% из которых выращиваются однолетние культуры, 9% - многолетние и 13% приходятся на орошаемые пастбища".

M.Мамедов добавил, что около 90% производимой в стране сельскохозяйственной продукции поступает с орошаемых полей", - сказал Мамедов.