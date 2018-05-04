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    Министр: В Азербайджан не будут ввозиться семена гибридного шелкопряда

    Гах. 4 мая. REPORT.AZ/ "Для фермеров и производителей шелкопряда будут проведены тренинги и просветительские курсы".

    Как сообщает северо-западное бюро Report, об этом в Гахе журналистам заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

    Он отметил, что Гахская станции по разведению шелкопряда будет сдана в пользование через 2 месяца:

    "Со сдачей станции в пользование Азербайджан полностью обеспечит себя гибридным шелкопрядом. Через год в Азербайджан не будут ввозиться из-за рубежа семена гибридного шелкопряда".

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