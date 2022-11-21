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Министр: "Умное село" строится с учетом передового международного опыта

Министр: "Умное село" строится с учетом передового международного опыта Первый пункт Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана - "умное село" строится с учетом передового международного опыта.
АПК
21 ноября 2022 г. 12:12
Министр: Умное село строится с учетом передового международного опыта

Первый пункт Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана - "умное село" строится с учетом передового международного опыта.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на международной конференции "Инновационный подход к развитию городов и сельской местности: умные города и села" в Баку.

"Быстрый процесс урбанизации, происходящий во всем мире, увеличивает темпы развития городов и стимулирует развитие новых технологий. Пандемия COVID-19 подняла вопрос о том, насколько жизненно важны цифровые услуги во всем мире. Раскрыта роль цифровизации в обеспечении устойчивости, особенно в сфере образования и здравоохранения. По этой причине во всем мире возрос интерес к моделям повышения качества государственных услуг. Одной из основных продвигаемых концепций обеспечения устойчивого развития в сельской местности является создание "умных сел", - отметил он.

По словам министра, в "I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные территории", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 16 ноября, отражены комплексные восстановительно-строительные работы: "При разработке программы был учтен прогрессивный международный опыт, стратегии развития, социально-экономический потенциал освобожденных территорий и современные вызовы мировой экономики. Именно на фоне этих подходов возникла идея "умного села", и концепция уже реализуется на практике".

Он отметил, что "умное село" в Зангилане является первым на пространстве СНГ, но отличается от других "умных сел," существующих в мире: "Цифровизация, использование альтернативных источников энергии, электронизация общественных услуг, охрана окружающей среды, управление отходами комплексно внедряются в "умном селе". Поэтому "умное село" в Агалы может рассматриваться во всем мире как азербайджанская модель".

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Версия на английском языке Azerbaijani minister: Smart village being built based on best international practices
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ağıllı kənd” mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla salınır”

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