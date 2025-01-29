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Министр: Уменьшение осадков и отсутствие севооборота снижают урожайность на богарных землях

Министр: Уменьшение осадков и отсутствие севооборота снижают урожайность на богарных землях Изменение климата и уменьшение осадков являются одними из основных причин снижения урожайности на богарных землях.
АПК
29 января 2025 г. 12:46
Министр: Уменьшение осадков и отсутствие севооборота снижают урожайность на богарных землях

Изменение климата и сокращение осадков являются одними из основных причин снижения урожайности на богарных землях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов журналистам, комментируя уменьшение площади богарных посевов.

Он отметил, что урожайность на богарных землях, в первую очередь, зависит от количества осадков.

"Снижение средней урожайности на богарных территориях в основном связано с уменьшением количества осадков. Другая объективная причина - это непрерывное выращивание одной и той же культуры на этих землях из года в год. Отсутствие севооборота и непредоставление землям отдыха негативно влияет на качество почвы и снижает урожайность. Начиная с этого года будут предприняты определенные шаги для стимулирования отдыха земель", - отметил министр.

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Версия на английском языке Minister: Reduced precipitation and lack of crop rotation decrease yields on rain-fed lands
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Yağıntıların azalması və növbəli əkin aparılmaması dəmyə ərazilərdə məhsuldarlığı azaldır”

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