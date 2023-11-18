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Министр: Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку

Министр: Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку Турция займется переработкой российского зерна в муку и ее отправкой в страны Африки.
АПК
18 ноября 2023 г. 13:05
Министр: Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку

Турция займется переработкой российского зерна в муку и ее отправкой в страны Африки.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN Türk заявил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

"Наш президент говорил о том, что российское зерно в виде муки будет направляться в страны Африки. Мы будем превращать зерно в муку и поставлять ее в нуждающиеся страны, используя различные механизмы", - отметил министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает соответствующую инициативу российской стороны, отметив, что совместно с Катаром будет содействовать переработке и доставке российского зерна в нуждающиеся страны.

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