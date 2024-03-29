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Министр: Сотрудничество с ОТГ является приоритетом для Азербайджана

Министр: Сотрудничество с ОТГ является приоритетом для Азербайджана Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов считает сотрудничество с Организацией тюркских государств (ОТГ) приоритетом для Азербайджана.
АПК
29 марта 2024 г. 13:06
Министр: Сотрудничество с ОТГ является приоритетом для Азербайджана

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов считает сотрудничество с Организацией тюркских государств (ОТГ) приоритетом для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он заявил на III Форуме по развитию агробизнеса в Губе.

По его словам, с помощью платформы ОТГ можно внести вклад в решение общих проблем в аграрном секторе и развитие данной сферы в регионе.

"Министерство тесно сотрудничает с международными организациями в этом направлении. Страны ОТГ обладают обширными и плодородными сельскохозяйственными угодьями, разнообразными типами климата и обильными водными ресурсами, являются важными производителями и экспортерами разнообразной сельскохозяйственной продукции. Очень радует, что ОТГ делится с нами своим опытом", - отметил министр.

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Версия на английском языке Minister: Cooperation with OTS is a priority for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün prioritetdir"

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