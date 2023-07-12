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Министр сельского хозяйства встретился с фермерами в Барде и Агджабеди

Министр сельского хозяйства встретился с фермерами в Барде и Агджабеди Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов посетил фермерские хозяйства в Бардинском и Агджабединском районах.
АПК
12 июля 2023 г. 14:51
Министр сельского хозяйства встретился с фермерами в Барде и Агджабеди

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов посетил фермерские хозяйства в Бардинском и Агджабединском районах.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Министр ознакомился с деятельностью коконосушильного предприятия в Барде.

Сообщается, что в этом году в качестве пилотного проекта к поставкам влажных коконов в Барде и 6 других районах был привлечен частный сектор. В ближайшее время на предприятии начнется процесс первичной переработки сырья. После обсуждения результатов пилотного проекта в ближайшие сезоны планируется использовать этот опыт и в других районах.

Затем М. Мамедов побывал в Агджабединском районе, посетил карабахский Конный комплекс, Агджабединский семенной завод, а также Агджабединский Государственный центр аграрного развития, где встретился с коллективом, обменялся мнениями о поставках влажных коконов, ходе уборки зерновых, весенних посевах, деятельности животноводческих предприятий, подготовке к процессу осеннего сева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKənd təsərrüfatı naziri Bərdə və Ağcabədidə fermerlərlə görüşüb

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