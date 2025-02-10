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Министр сельского хозяйства побывал в винодельческих и птицеводческих предприятиях

Министр сельского хозяйства побывал в винодельческих и птицеводческих предприятиях Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов посетил винодельческие и птицеводческие предприятия в регионах.
АПК
10 февраля 2025 г. 19:11
Министр сельского хозяйства побывал в винодельческих и птицеводческих предприятиях

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов посетил винодельческие и птицеводческие предприятия в регионах.

Как сообщили Report в министерстве, он осмотрел винодельни "Исмаиллы шераб-2" (Исмаиллы), "Аз-Абрау" (Шеки), "Гянджа шераб-1" (Гянджа) и Гёйгёльский винный завод (Гёйгёль).

Обсуждались вопросы увеличения экспорта, передачи передового опыта, подготовки кадров и сотрудничества с Азербайджанским государственным аграрным университетом.

Затем министр посетил птицеводческое предприятие Azerbaijan Poultry Company в Уджарском районе, где изучил его текущее состояние и перспективы внедрения современных технологий.

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