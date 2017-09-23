Министр сельского хозяйства посетил в Сальяне сданный недавно в эксплуатацию пункт приема хлопка

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов в рамках посещения Сальяна побывал в селе Шорсулу в сданном недавно в эксплуатацию пункте приема хлопка и сортировочно-испытательном пункте.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, Г.Асадов ознакомился с условиями, созданными в пункте приема хлопка, процессом приема хлопка, определения качества, сушки и т.д. Министр отметил, что это один из 12 объектов, построенных в хлопководческих районах страны.

В завершении Г.Асадов осмотрел в сортировочно-испытательном пункте зоны культивации хлопка, ознакомился в прививанием растений лекарствами и подготовкой к сбору урожая. На встрече с хлопководами министр рассказал о подписанных главой государства в последние годы распоряжениях и данных поручения и рекомендациях по комплексному развитию аграрного сектора, проинформировал о крупных проектах в стане при поддержке государства, проведении комплексных программа в стране в регионах, где имеется ненефтяной потенциал страны.

По словам Г.Асадова, в этом сезоне при сборе урожая хлопка трудностей не предвидится, все необходимые меры будут приняты своевременно. Он отметил, что положительным результатом проделанных работ является то, что в короткие сроки в стране было собрано и сдано в приемные пункты 20 тысяч тонн хлопка.