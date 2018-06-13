Министр сельского хозяйства назначил себе советника по инновациям - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В министерстве сельского хозяйства Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Report, министр Инам Каримов назначил Шабнам Мамедову своим советником по инновациям.

Мамедова окончила факультет управления бизнеса Университета АДА, затем изучала международный бизнес в Маастрихтской школе менеджмента в Нидерландах, продолжила образование в Сингапуре, Израиле и США.

Она работала на различных должностях в министерстве транспорта, связи и высоких технологий около 8 лет и заведовала сектором инноваций в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям.

Пресс-секретарь министерстве сельского хозяйства Анар Гусейнов подтвердил Report информацию.