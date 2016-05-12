​Министр сельского хозяйства Ирана посетит Азербайджан

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Делегация под руководством министра сельского хозяйства Ирана Махмуда Ходжати и группа деловых людей, представляющих частный аграрный сектор страны, 15-17 мая посетит с визитом Азербайджан.

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, в министерстве ожидается встреча в широком составе с иранской делегацией, в ходе которой будет обсуждаться двустороннее сотрудничество, а также состоится пресс-конференция.

В то же время в рамках визита будет проведен бизнес-форум с участием иранских предпринимателей, осуществляющих деятельность в аграрном секторе Азербайджана, состоятся обсуждения на уровне рабочей группы министерства сельского хозяйства. Кроме того, запланированы встречи делегации в других министерствах и структурах.