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    Министр сельского хозяйства: Цель моей поездки по районам - быть ближе к фермерам

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Основная цель моих поездок по районам Азербайджана – быть ближе к фермерам, услышать их проблемы".

    Как сообщает Report, об этом на выставке World Food Azerbaijan 2018 заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

    По его словам, быть ближе к производителям сельскохозяйственной продукции – одна из основных задач, стоящих перед министерством: 

    "Наша цель – выслушать проблемы на местах и постараться оперативно решить их. Это наша работа".

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