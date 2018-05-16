Министр сельского хозяйства: Цель моей поездки по районам - быть ближе к фермерам

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Основная цель моих поездок по районам Азербайджана – быть ближе к фермерам, услышать их проблемы".
Как сообщает Report, об этом на выставке World Food Azerbaijan 2018 заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.
По его словам, быть ближе к производителям сельскохозяйственной продукции – одна из основных задач, стоящих перед министерством:
"Наша цель – выслушать проблемы на местах и постараться оперативно решить их. Это наша работа".
Aynur BayramovaАвтор новости
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