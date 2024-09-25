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Министр: Россия сотрудничает с Азербайджаном по разработке сортов и гибридов овощей

Министр: Россия сотрудничает с Азербайджаном по разработке сортов и гибридов овощей Россия взаимодействует с Азербайджаном в вопросе совместных научных разработок российских сортов и гибридов по овощам,
АПК
25 сентября 2024 г. 17:48
Министр: Россия сотрудничает с Азербайджаном по разработке сортов и гибридов овощей

Россия взаимодействует с Азербайджаном в вопросе совместных научных разработок российских сортов и гибридов по овощам.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"У нас [по сменам] овощей пока нет в планах квотирования, потому что понимаем наш уровень. Нам нужно еще подтянуться. Сейчас начали общаться с Азербайджаном на предмет совместных научных работ, чтобы разработать российские сорта и гибриды по овощам. Поэтому здесь, когда мы поймем, что у нас наметился положительные тенденции, мы ограничим этот рынок для того, чтобы нашим производителям были преференции", - сказала Лут.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Rusiya tərəvəz sortları və hibridlərinin yaradılmasında Azərbaycanla əməkdaşlıq edir

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