Министр: Россия сотрудничает с Азербайджаном по разработке сортов и гибридов овощей

Россия взаимодействует с Азербайджаном в вопросе совместных научных разработок российских сортов и гибридов по овощам,

Россия взаимодействует с Азербайджаном в вопросе совместных научных разработок российских сортов и гибридов по овощам.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"У нас [по сменам] овощей пока нет в планах квотирования, потому что понимаем наш уровень. Нам нужно еще подтянуться. Сейчас начали общаться с Азербайджаном на предмет совместных научных работ, чтобы разработать российские сорта и гибриды по овощам. Поэтому здесь, когда мы поймем, что у нас наметился положительные тенденции, мы ограничим этот рынок для того, чтобы нашим производителям были преференции", - сказала Лут.