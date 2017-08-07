Министр: Россия не готова закупать турецкие помидоры

Баку. 7 августа.REPORT.AZ/ Россия не готова закупать турецкие помидоры и не будет этого делать.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава минсельхоза России Александр Ткачев.

"Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами - это и огурцы, и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства", - пояснил чиновник.

Он отметил, что было бы неправильно по отношению к собственным производителям возвращать турецкие помидоры в Россию. "Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать", - сказал министр.

Напомним, что 25 июля вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Москва и Анкара продолжат обсуждение поставок турецких помидоров на российский рынок в ходе Измирской выставки 18 августа.

После резкого обострения отношений между Москвой и Анкарой в 2015 году Россия ввела в отношении республики санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В этом году Владимир Путин отменил запрет для работодателей привлекать для трудовой деятельности турецких граждан. Ограничение на импорт турецких томатов пока сохраняется.