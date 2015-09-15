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    Замминистра промышленности и рудников Ирана посетит Азербайджан

    Замминистра обсудит в Баку вопросы сотрудничества двух стран в сфере промышленности

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель министра промышленности и рудников Ирана Мехди Карбасиан посетит Азербайджан.

    Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, визит состоится 16 сентября.

    В ходе визита замминистра встретится в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым и министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым. На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в области  разработки рудников и промышленности.

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