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Министр: Программа "Üfüq" - это новый взгляд, новые возможности и новые вершины

Министр: Программа "Üfüq" - это новый взгляд, новые возможности и новые вершины Программа "Üfüq" (Горизонт - ред.) - это новый взгляд, новые возможности и новые вершины.
АПК
22 июня 2025 г. 10:11
Министр: Программа Üfüq - это новый взгляд, новые возможности и новые вершины

Программа "Üfüq" (Горизонт - ред.) - это новый взгляд, новые возможности и новые вершины.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, выступая на финальном этапе Программы карьерного развития "Üfüq".

По его словам, Программа "Üfüq", реализуемая в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного с Общественным объединением "Yüksəliş", является одним из важнейших начинаний в этом направлении:
"Программа 'Üfüq' направлена на выявление, развитие и формирование кадрового резерва среди сотрудников министерства, обладающих интеллектуальным и управленческим потенциалом. Для нас эта программа — не просто проект, а начало новой кадровой политики в аграрной сфере."

В первом конкурсе приняли участие 2 771 сотрудник, прошедший регистрацию и активно участвовавший на всех этапах отбора. Все этапы конкурса — от регистрации до финала — были организованы на принципах полной прозрачности, высокого профессионализма и объективности. В финальном этапе право на участие получили 205 сотрудников.

Министр подчеркнул, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева развитие ненефтяного сектора, особенно сельского хозяйства, определено в качестве приоритетного направления:
"Последовательные и системные реформы в аграрной сфере, активное внедрение современных технологий, обновление инфраструктуры и совершенствование механизмов государственной поддержки в последние годы вносят весомый вклад в устойчивое и конкурентоспособное развитие сельского хозяйства."

Меджнун Мамедов отметил, что эти достижения имеют стратегическое значение как для обеспечения продовольственной безопасности, так и для социально-экономического развития регионов:
"Высокое внимание и забота президента к этой сфере требуют, чтобы наша деятельность была более целенаправленной и системной. Успешная реализация аграрной политики напрямую зависит не только от инфраструктуры и технологий, но и от профессиональных, образованных и ответственных кадров. Именно поэтому развитие человеческого капитала в системе сельского хозяйства, в том числе выявление и поддержка талантливых кадров с высоким управленческим потенциалом, имеет особое значение."

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Üfüq” proqramı yeni zirvələr deməkdir"

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