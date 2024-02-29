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Министр обсудил с представителями немецких компаний автоматизацию производства в аграрной сфере

Министр обсудил с представителями немецких компаний автоматизацию производства в аграрной сфере В Министерстве сельского хозяйства состоялась встреча с представителями находящихся в Азербайджане немецких компаний, специализирующихся в аграрной сфере, а также банковских и финансовых организаций.
АПК
29 февраля 2024 г. 11:01
Министр обсудил с представителями немецких компаний автоматизацию производства в аграрной сфере

В Министерстве сельского хозяйства состоялась встреча с представителями находящихся в Азербайджане немецких компаний, специализирующихся в аграрной сфере, а также банковских и финансовых организаций.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Министр Меджнун Мамедов рассказал о роли сельского хозяйства в развитии ненефтяного сектора в Азербайджане, проводимых реформах в области сельского хозяйства, достигнутых успехах, государственной поддержке фермеров, а также о стратегических целях по развитию аграрного сектора.

Участники встречи обсудили вопросы трансфера самых современных технологий в области сельского хозяйства, автоматизации производства в аграрной сфере, сотрудничества в сфере животноводства и др. вопросы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani minister, reps of German companies mull automation of production in agricultural sector
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın aqrar sektorunda istehsalın avtomatlaşdırılması müzakirə edilib

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