Министр обсудил с представителями немецких компаний автоматизацию производства в аграрной сфере

В Министерстве сельского хозяйства состоялась встреча с представителями находящихся в Азербайджане немецких компаний, специализирующихся в аграрной сфере, а также банковских и финансовых организаций.

В Министерстве сельского хозяйства состоялась встреча с представителями находящихся в Азербайджане немецких компаний, специализирующихся в аграрной сфере, а также банковских и финансовых организаций.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Министр Меджнун Мамедов рассказал о роли сельского хозяйства в развитии ненефтяного сектора в Азербайджане, проводимых реформах в области сельского хозяйства, достигнутых успехах, государственной поддержке фермеров, а также о стратегических целях по развитию аграрного сектора.

Участники встречи обсудили вопросы трансфера самых современных технологий в области сельского хозяйства, автоматизации производства в аграрной сфере, сотрудничества в сфере животноводства и др. вопросы.