Министр нефти: Иран намерен вернуть себе второе место по нефтедобыче в ОПЕК

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Иран намерен вернуть себе второе место по объемам добычи нефти среди стран, входящих в ОПЕК, через 7-8 месяцев после отмены санкций против страны. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.

"Мы должны вернуть себе долю рынка, не обращая внимания на цены. Иран ничего не потеряет, если цены упадут вдвое, а добыча при этом вырастет в два раза. Волноваться должны те страны, которым досталась иранская доля рынка", — сказал министр.

По его словам, Ирану предстоит нарастить добычу на 1 млн. баррелей в сутки, чтобы вернуться на уровень 4 млн. баррелей в сутки. При этом страна рассчитывает увеличить экспорт топлива на 1 млн. баррелей в сутки уже к марту 2016 года.