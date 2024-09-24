О нас

Министр: В Азербайджане изменение климата негативно сказывается на аграрной сфере

Министр: В Азербайджане изменение климата негативно сказывается на аграрной сфере В Азербайджане изменение климата оказывает серьезное негативное влияние на аграрную сферу.
АПК
24 сентября 2024 г. 11:29
Министр: В Азербайджане изменение климата негативно сказывается на аграрной сфере

В Азербайджане изменение климата оказывает серьезное негативное влияние на аграрную сферу.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на конференции "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата" в Баку.

Министр отметил, что в мире негативные последствия изменения климата ощущаются все острее: "Они заметны и в сельскохозяйственном секторе. Согласно наблюдениям, средняя температура воздуха на Земле за последние годы повысилась на 0,8-1,8 градуса. А количество атмосферных осадков уменьшилось в среднем на 8-10%. Все это не только меняет традиции земледелия, но и приводит к снижению урожайности зерновых культур".

По его словам, глобальное изменение климата приводит к таким последствиям в Азербайджане, как истощение водных ресурсов, засуха и повышение температуры.

"Истощение водных ресурсов приводит к снижению урожайности. Фермеры все больше сталкиваются с различными проблемами, в частности в производстве хлопка, зерна и табака", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir: "İqlim dəyişikliyinin aqrar sahəyə ciddi mənfi təsiri müşahidə olunur"

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi