Министр: В Азербайджане изменение климата негативно сказывается на аграрной сфере

В Азербайджане изменение климата оказывает серьезное негативное влияние на аграрную сферу.

В Азербайджане изменение климата оказывает серьезное негативное влияние на аграрную сферу.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на конференции "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата" в Баку.

Министр отметил, что в мире негативные последствия изменения климата ощущаются все острее: "Они заметны и в сельскохозяйственном секторе. Согласно наблюдениям, средняя температура воздуха на Земле за последние годы повысилась на 0,8-1,8 градуса. А количество атмосферных осадков уменьшилось в среднем на 8-10%. Все это не только меняет традиции земледелия, но и приводит к снижению урожайности зерновых культур".

По его словам, глобальное изменение климата приводит к таким последствиям в Азербайджане, как истощение водных ресурсов, засуха и повышение температуры.

"Истощение водных ресурсов приводит к снижению урожайности. Фермеры все больше сталкиваются с различными проблемами, в частности в производстве хлопка, зерна и табака", - сказал он.