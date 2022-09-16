Министр: На освобожденных от оккупации территориях проведен посев на площади в 50 тыс. га

Весенние и осенние посевные работы, проведенные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, охватили площадь в 50 тыс. гектаров.

Весенние и осенние посевные работы, проведенные на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, охватили площадь в 50 тыс. гектаров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на тюркском бизнес-форуме в городе Шуша, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.

"Даны поручения по дальнейшему расширению посевных площадей в следующем сезоне, в настоящее время совместно с соответствующими государственными структурами ведется работа в этой сфере", - отметил министр.

Министр добавил, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации под руководством президента Ильхама Алиева в регионе реализуются широкие строительные работы: "Реализуемые крупные инфраструктурные проекты - строительство дорог, аэропортов - расширили логистические возможности Азербайджана. Этими возможностями могут воспользоваться государства региона, в том числе дружественные страны. Освобожденные территории глава государства объявил "Зонами зеленой энергии". Сельское хозяйство на этих территориях является основной экономической силой, перспективы развития аграрной сферы велики".