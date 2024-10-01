Министр: На COP29 особое внимание будет уделено теме климатически устойчивого сельского хозяйства

В рамках Бакинской климатической конференции COP29 в Баку 19 ноября будет организовано мероприятия - "День продовольствия, сельского хозяйства и воды", в ходе которого особое внимание будет уделено теме климатически устойчивого сельского хозяйства.

В рамках Бакинской климатической конференции COP29 19 ноября будет организовано мероприятия - "День продовольствия, сельского хозяйства и воды", и особое внимание будет уделено теме климатически устойчивого сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов во второй день Бакинской климатической недели.

Мамедов напомнил, что одной из 14 инициатив председательства Азербайджана на COP29 является "Гармония для климатической устойчивости". Основной целью данной инициативы является поддержка сельхозпроизводителей в адаптации к изменениям климата, сказал он.

"Эта инициатива будет играть роль своего рода агрегатора, объединяя существующие инициативы, коалиции и сети, связанные с сельским хозяйством, продовольствием и водой. Наша цель – обеспечить обмен опытом в этой области, выявить синергии и пробелы, упростить доступ к климатическому финансированию и способствовать сотрудничеству с местными сообществами", - сказал Мамедов.

Министр подчеркнул, что данная инициатива для фермеров станет важным инструментом для устойчивого развития сельского хозяйства и борьбы с изменением климата как на местном, так и на глобальном уровне.