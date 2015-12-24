​Министр: Мы стараемся свести к минимуму влияние девальвации на местное производство

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Мнение о том, что девальвация не повлияет на местных производителей, неверно. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр сельского хозяйства Гейдар Асадов: "Однако надо постараться свести это влияние к минимуму".

По словам министра, министерство сельского хозяйства и министерство экономики и промышленности ведут совместную работу с целью предотвращения искусственного завышения цен: "Как сказал президент, мы будем вести борьбу с искусственным завышением цен. Мы уже проводим определенную работу с министерством экономики и промышленности. Для этого мы увеличили количество ярмарок. Мы стараемся, чтобы производители сельхозпродукции вывозили свои продукты непосредственно на рынок".

Министр отметил, что с этого года ярмарки по продаже сельхозпродукции будут организованы и в регионах.