​Министр: Механизм аграрного страхования укрепит страховой рынок

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Механизм аграрного страхования в Азербайджане строится на турецкой модели TARSIM.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Каримов в интервью на сайте партии "Ени Азербайджан".

"В этом году парламент принял закон об аграрном страховании, а Кабинет министров утвердил устав Фонда аграрного страхования и "Состав предмета аграрного страхования". Тем самым впервые в нашей стране была сформирована правовая база для широкомасштабного применения аграрного страхования. Аграрное страхование в Азербайджане строится на опыте турецкой модели TARSIM. Эта модель основана на сотрудничестве государственного и частного секторов. Государство возьмет на себя страховые риски через аграрный страховой орган и передаст часть из них частному сектору через систему перестрахования", - сказал министр.

Он также добавил, что Фонд аграрного страхования будет участвовать в процессе страхования продуктов, указанных в решении Кабинета министров о составе предмета аграрного страхования и будет нести 50% риска. В то же время, механизм аграрного страхования укрепит страховой рынок.