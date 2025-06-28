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Министр Меджнун Мамедов ознакомился с деятельностью винодельческого предприятия в Италии

Министр Меджнун Мамедов ознакомился с деятельностью винодельческого предприятия в Италии Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, находящийся с рабочим визитом в Италии, вместе с возглавляемой им делегацией ознакомился с деятельностью известного винодельческого предприятия Castel DePaolis, расположенного в регионе Лацио.
АПК
28 июня 2025 г. 19:05
Министр Меджнун Мамедов ознакомился с деятельностью винодельческого предприятия в Италии

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, находящийся с рабочим визитом в Италии, вместе с возглавляемой им делегацией ознакомился с деятельностью известного винодельческого предприятия Castel DePaolis, расположенного в регионе Лацио.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, члены делегации посетили виноградники предприятия, ознакомились с современными технологиями производства и механизмами контроля качества.

Им была предоставлена подробная информация о направлениях деятельности предприятия, поставках сырья, производственных мощностях и экспорте продукции. Было отмечено, что на предприятии выпускается продукция, соответствующая высоким стандартам качества.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние винодельческой отрасли, её развитие, новшества в производственном процессе, обмен опытом между аграрными субъектами двух стран, вопросы экологически устойчивого производства и наращивания экспортного потенциала. Стороны также обменялись мнениями по поводу поддержки малых и средних производителей вина и расширения их доступа на международные рынки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir Məcnun Məmmədov İtaliyada şərabçılıq müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

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