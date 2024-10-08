Министр: Крайне важно развивать аграрное производство и перерабатывающую промышленность

Для повышения рентабельности сельского хозяйства, обеспечения устойчивых каналов сбыта и увеличения занятости крайне важно развивать аграрное производство и перерабатывающую промышленность.

Для повышения рентабельности сельского хозяйства, обеспечения устойчивых каналов сбыта и увеличения занятости крайне важно развивать аграрное производство и перерабатывающую промышленность.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

По его словам, организация процесса переработки на основе халяльных стандартов увеличит доходы фермеров и предпринимателей за счет формирования цепочки стоимости, повысит спрос на сельскохозяйственную продукцию и экспортный потенциал, оживит финансовые рынки.

"Азербайджанский форум халяльного бизнеса и туризма дает возможность участникам оценить существующий потенциал и инвестиционные перспективы в этом секторе, обменяться опытом", - добавил министр.