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Министр: Крайне важно развивать аграрное производство и перерабатывающую промышленность

Министр: Крайне важно развивать аграрное производство и перерабатывающую промышленность Для повышения рентабельности сельского хозяйства, обеспечения устойчивых каналов сбыта и увеличения занятости крайне важно развивать аграрное производство и перерабатывающую промышленность.
АПК
8 октября 2024 г. 11:18
Министр: Крайне важно развивать аграрное производство и перерабатывающую промышленность

Для повышения рентабельности сельского хозяйства, обеспечения устойчивых каналов сбыта и увеличения занятости крайне важно развивать аграрное производство и перерабатывающую промышленность.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

По его словам, организация процесса переработки на основе халяльных стандартов увеличит доходы фермеров и предпринимателей за счет формирования цепочки стоимости, повысит спрос на сельскохозяйственную продукцию и экспортный потенциал, оживит финансовые рынки.

"Азербайджанский форум халяльного бизнеса и туризма дает возможность участникам оценить существующий потенциал и инвестиционные перспективы в этом секторе, обменяться опытом", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Aqrar istehsalı və emal sənayesini inkişaf etdirmək son dərəcə vacibdir"

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