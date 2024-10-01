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Министр: Климатическую инициативу "Бакинская гармония" планируется сделать ежегодной

Министр: Климатическую инициативу "Бакинская гармония" планируется сделать ежегодной 11:21
АПК
1 октября 2024 г. 11:43
Министр: Климатическую инициативу Бакинская гармония планируется сделать ежегодной

Климатическую инициативу "Бакинская гармония" планируется сделать ежегодной площадкой для обсуждения климатических инициатив.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на Бакинской климатической неделе.

По его словам, главная цель инициативы - повышение осведомленности фермеров об изменении климата и объединение глобальных инициатив для координации совместных практических шагов: "Мы думаем о том, чтобы сделать это мероприятие ежегодным. Фермеры находятся в центре этой инициативы, поскольку изменение климата больше всего влияет на сельскохозяйственный сектор".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bakı Harmoniya İqlim Təşəbbüsünün hər il keçiriləcək tədbirə çevrilməsi planlaşdırılır"

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