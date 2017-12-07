Министр: Экономические отношения между Азербайджаном и Пакистаном не адекватны политическим отношениям

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось первое заседание азербайджано-пакистанской совместной рабочей группы, на котором обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщает Report, в рамках встречи также состоялась встреча министра сельского хозяйства Азербайджана Гейдара Асадова и федерального министра национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сикандара Босана.

Г. Асадов отметил, что в настоящее время отношения между странами в области сельского хозяйства не находятся на желаемом уровне.

По его словам, экспорт сельскохозяйственной продукции из Пакистана в Азербайджан составляет 3 млн долларов, из Азербайджана в Пакистан - 10 тыс. долларов. Это указывает на то, что отношения в сельском хозяйстве не адекватны политическим отношениям, которые находятся на высоком уровне.

"Рабочая группа должна исследовать структуру импорта и экспорта и сравнить цены. В настоящее время Пакистан ежегодно импортирует сельскохозяйственные продукты на 7 млрд долларов. Некоторые из них, такие как столовый виноград, яблоки и пр. можно импортировать из Азербайджана по более дешевым ценам. Поэтому рабочая группа должна в короткие сроки дать конкретные предложения для расширения торговли".

Затем был подписан итоговый протокол.