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Министр: Для внедрения современных оросительных систем предусмотрен механизм льготного кредитования

Министр: Для внедрения современных оросительных систем предусмотрен механизм льготного кредитования В настоящее время одним из основных и важных вопросов в Азербайджане является содействие применению современных оросительных систем для выращивания продовольственной пшеницы, в связи с чем планируется внедрить льготный кредитный механизм.
АПК
23 июля 2022 г. 19:22
Министр: Для внедрения современных оросительных систем предусмотрен механизм льготного кредитования

В настоящее время одним из основных и важных вопросов в Азербайджане является содействие применению современных оросительных систем для выращивания продовольственной пшеницы, в связи с чем планируется внедрить льготный кредитный механизм.

Об этом карабахскому бюро Report сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

По его словам, крайне важно, чтобы фермеры внедряли современные оросительные системы в своих хозяйствах.

"На создание таких систем государством предоставляются субсидии. Так, 40 процентов стоимости обеспечивается государством. Наряду с этим, предусматривается применение механизма льготного кредитования, в том числе механизма предоставления кредитов под государственную гарантию", - сказал министр.

И.Керимов подчеркнул, что в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги по развитию аграрного сектора, в том числе зерноводства.

"Государство всегда оказывало поддержку сфере зерноводства. Она заключается как в обеспечении техникой, так и предоставлении субсидий. Фермерам выплачиваются субсидии на посев, возмещение части затрат на пестициды, гербициды, семена, агротехническое обслуживание", - сказал он.

Но, как отметил министр, во всем мире возникли вызовы, связанные с глобальной продовольственной безопасностью.

"В целях снижения и предотвращения этих рисков 19 июля глава государства подписал указ "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей". Согласно документу, в дополнение к субсидии на посев в расчете на гектар будет предоставлена субсидия на урожай. В случае если фермеры поставят продовольственную пшеницу мельницам или резервным фондам, то они получат субсидию на урожай", - добавил И.Керимов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi üçün güzəştli kredit mexanizmi nəzərdə tutulur"

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