Министр: Для применения страхования от засухи пока не имеется достаточных данных

Для применения страхования от засухи пока не имеется достаточных данных.
Об этом в интервью Report сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.
Он отметил, что существует система аграрного страхования, уже несколько лет функционирующая по механизму государственно-частного партнерства.
"В настоящее время количество страхуемых культур доведено до 41 вида, наряду с крупным рогатым скотом молочного направления, осуществляется также страхование мелкого рогатого скота и крупного рогатого скота мясного направления.
Тем не менее, показатели аграрного страхования пока характеризуются результатами начального этапа. Например, в 2023 году было заключено 46,5 тыс. договоров, которые охватили 429 тыс. га посевных площадей и 7 901 голову скота. Однако здесь есть такой положительный момент, что обобщенный показатель собранных страховых взносов демонстрирует динамику роста каждый год по сравнению с предыдущими годами, что, в свою очередь, показывает, что фермеры и предприниматели пользуются страховыми услугами", - сказал он.
По его словам, в настоящее время продолжаются меры по расширению обеспечения аграрного сектора страховыми услугами за счет увеличения количества страховых предметов и страховых рисков: "Для применения страхования от засухи пока недостаточно данных. По этой причине невозможно рассчитать вероятность возникновения риска на какой-либо территории, его охват и возможный ущерб. В таких условиях применение этого вида страхования ставит страховую организацию перед риском невозможности выполнить страховое обязательство и может привести к банкротству страховой организации. В таком случае пострадают и другие страхователи. Поэтому страхование от засухи может применяться со временем, по мере накопления надежных и измеримых данных".
С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.