Министр: Для применения страхования от засухи пока не имеется достаточных данных

Для применения страхования от засухи пока не имеется достаточных данных.

Для применения страхования от засухи пока не имеется достаточных данных.

Об этом в интервью Report сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

Он отметил, что существует система аграрного страхования, уже несколько лет функционирующая по механизму государственно-частного партнерства.

"В настоящее время количество страхуемых культур доведено до 41 вида, наряду с крупным рогатым скотом молочного направления, осуществляется также страхование мелкого рогатого скота и крупного рогатого скота мясного направления.

Тем не менее, показатели аграрного страхования пока характеризуются результатами начального этапа. Например, в 2023 году было заключено 46,5 тыс. договоров, которые охватили 429 тыс. га посевных площадей и 7 901 голову скота. Однако здесь есть такой положительный момент, что обобщенный показатель собранных страховых взносов демонстрирует динамику роста каждый год по сравнению с предыдущими годами, что, в свою очередь, показывает, что фермеры и предприниматели пользуются страховыми услугами", - сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжаются меры по расширению обеспечения аграрного сектора страховыми услугами за счет увеличения количества страховых предметов и страховых рисков: "Для применения страхования от засухи пока недостаточно данных. По этой причине невозможно рассчитать вероятность возникновения риска на какой-либо территории, его охват и возможный ущерб. В таких условиях применение этого вида страхования ставит страховую организацию перед риском невозможности выполнить страховое обязательство и может привести к банкротству страховой организации. В таком случае пострадают и другие страхователи. Поэтому страхование от засухи может применяться со временем, по мере накопления надежных и измеримых данных".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.