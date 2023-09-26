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Министр: Будет создана единая цифровая платформа агроданных стран ОТГ

Министр: Будет создана единая цифровая платформа агроданных стран ОТГ Планируется создать единую цифровую платформу агроданных стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
АПК
26 сентября 2023 г. 16:56
Министр: Будет создана единая цифровая платформа агроданных стран ОТГ

Планируется создать единую цифровую платформу агроданных стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил на пресс-конференции, которую он провел вместе со своими коллегами из других тюркских государств.

"Как азербайджанская сторона, мы представили наши идеи и предложения, такие как создание единой цифровой платформы агроданных стран-членов ОТГ, совместное производство сельскохозяйственной и пищевой продукции под брендом Организации тюркских государств (ОТГ-Made). Мы также достигли соглашения о проведении работ в этом направлении", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkic states to establish single digital agro-data platform
Версия на азербайджанском языке Türk dövlətlərinin vahid rəqəmsal aqro-data platforması yaradılacaq

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