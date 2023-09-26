Министр: Будет создана единая цифровая платформа агроданных стран ОТГ

Планируется создать единую цифровую платформу агроданных стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Планируется создать единую цифровую платформу агроданных стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил на пресс-конференции, которую он провел вместе со своими коллегами из других тюркских государств.

"Как азербайджанская сторона, мы представили наши идеи и предложения, такие как создание единой цифровой платформы агроданных стран-членов ОТГ, совместное производство сельскохозяйственной и пищевой продукции под брендом Организации тюркских государств (ОТГ-Made). Мы также достигли соглашения о проведении работ в этом направлении", - сказал он.