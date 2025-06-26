Министр: Бизнес-структуры стран ОТГ должны еще больше расширить географию экспорта

В городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики прошёл IV Форум агробизнеса тюркских государств.

В городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики прошёл IV Форум агробизнеса тюркских государств.

Как передает Report , мероприятие было организовано в рамках IV заседания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ).

В форуме приняли участие члены правительств, представители государственных структур и специализированных компаний аграрного сектора стран-членов организации и стран-наблюдателей.

Открывая заседание, вице-премьер-министр Кыргызстана, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакирт Торобаев отметил важную роль сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности, сохранении земельных и водных ресурсов, биоразнообразия, а также адаптации к изменениям климата. Он подчеркнул, что между странами ОТГ существует большой потенциал для увеличения товарооборота в аграрной сфере.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов выступил на мероприятии с информацией о проводимых в стране аграрных реформах и будущих целях. Министр отметил, что сельское хозяйство в Азербайджане освобождено от всех налогов, за исключением земельного, а также действует мощная государственная поддержка в виде субсидий, кредитов и льгот. Участникам форума было доведено, что благодаря реализации масштабных международных транспортных проектов Азербайджан стал важным транзитно-логистическим центром в Евразии.

Министр подчеркнул, что бизнес-структуры стран ОТГ должны воспользоваться инфраструктурными проектами и благоприятной инвестиционной средой для расширения географии экспорта:

"Наша основная цель — за счёт государственно-частного партнёрства постоянно укреплять экономическую мощь наших стран и обеспечивать продовольственную безопасность", — сказал он.

Также выступили заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев, заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан, генеральный секретарь Союза торгово-промышленных палат тюркских стран Адем Кула. Они рассказали о текущем положении и потенциале в аграрной сфере стран-членов. Участники форума подчеркнули, что мероприятие будет способствовать формированию новых направлений сотрудничества в аграрной отрасли, продвижению инвестиционных возможностей и укреплению деловых связей между странами.

IV Форум агробизнеса тюркских государств продолжил свою работу в формате панельных сессий. Представители государственных и деловых кругов подробно ознакомили участников с экономическим и аграрным потенциалом стран ОТГ, инвестиционными возможностями, проводимыми реформами и существующими инфраструктурными проектами.

На панельной сессии на тему "Производство и торговля сельскохозяйственной продукцией: от препятствий к бизнесу" обсуждались возможности сотрудничества в области производства, экспорта и внедрения инноваций. На сессии "Развитие животноводства и сохранение генетического наследия" прозвучали доклады специалистов по аграрной биотехнологии, селекции и охране редких пород животных. Также участники обсудили важность эффективного управления водными ресурсами в тюркском мире для развития сельского хозяйства.

В завершение форума прошли двусторонние встречи между представителями специализированных аграрных компаний стран-членов ОТГ.