Министр: Азербайджан в 2017 году импортировал цитрусовые на 16,9 млн долларов

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан в 2017 импортировал цитрусовые на 16,9 млн долларов США".
Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на коллегиальном заседании ведомства.
По его словам, цитрусовые фрукты в Азербайджане по качеству более органические:
"В стране следует расширить посевные садовые территории".
Министр заявил, что ввозимой в Азербайджан садовой техники мало:
"В ближайшее время следует подготовить предложения по ввозу садовых машин. В этом году будет обеспечен ввоз садовых машин".
Günel AbbasovaАвтор новости
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