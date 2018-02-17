Министр: Азербайджан в 2017 году импортировал цитрусовые на 16,9 млн долларов

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан в 2017 импортировал цитрусовые на 16,9 млн долларов США".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на коллегиальном заседании ведомства.

По его словам, цитрусовые фрукты в Азербайджане по качеству более органические:

"В стране следует расширить посевные садовые территории".

Министр заявил, что ввозимой в Азербайджан садовой техники мало:

"В ближайшее время следует подготовить предложения по ввозу садовых машин. В этом году будет обеспечен ввоз садовых машин".