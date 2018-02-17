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    Министр: Азербайджан в 2017 году импортировал цитрусовые на 16,9 млн долларов

    В этом году обеспечат ввоз садовых машин

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан в 2017 импортировал цитрусовые на 16,9 млн долларов США".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на коллегиальном заседании ведомства.

    По его словам, цитрусовые фрукты в Азербайджане по качеству более органические:

    "В стране следует расширить посевные садовые территории".

    Министр заявил, что ввозимой в Азербайджан садовой техники мало:

    "В ближайшее время следует подготовить предложения по ввозу садовых машин. В этом году будет обеспечен ввоз садовых машин".

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