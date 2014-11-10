Министр Али Аббасов: Главной целью является обеспечение развития инновационных продуктов в Азербайджане

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В стране еще недостаточно развито производство продуктов и услуг, направленных на усиление экспортного потенциала Азербайджана в сфере науки.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр связи и высоких технологий Али Аббасов: "Но в Азербайджане есть достаточно возможностей для этого".

По словам министра, по распоряжению главы государства в стране создано все необходимые условия для развития предпринимательства в инновационной сфере: "Наряду с этим для усиления инновационного предпринимательства созданы специальные фонды, целью которых является финансовая поддержка частных компаний в Азербайджане. С помощью этих фондов местные компании усилят конкуренцию на международном рынке".

А.Аббасов также отметил, что в министерстве связи и высоких технологий действует центр специальных исследований: "В центре совместно с Национальной Академией Наук и многими университетами проводятся научно-технические и конструктивные работы по разработке наноэлементов, светодиодных ламп нового типа, а также производства чипов. Важным также является обеспечение разработки и производства инновационных продуктов на основании новых бизнес-проектов".