Министр: 25% аграрных площадей имеют страховое обеспечение

25% сельскохозяйственных площадей в Азербайджане имеют страховое обеспечение.

25% сельскохозяйственных площадей в Азербайджане имеют страховое обеспечение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, выступая на 10-м Азербайджанском международном страховом форуме.

Министр отметил, что одной из главных особенностей модели сельскохозяйственного страхования в Азербайджане является то, что она имеет достаточно широкий охват.

"Фермерам предлагается страхование по 14 рискам для 41 вида растений и 8 рискам для домашнего скота. Услуги сельскохозяйственного страхования доступны 96% фермеров в стране", - сказал он.

Мамедов сказал, что в ближайшем будущем планируется расширить сферу сельскохозяйственного страхования и внедрить более инновационные страховые продукты, чтобы минимизировать влияние изменения климата на сельскохозяйственный сектор.

"Наши цели в секторе сельскохозяйственного страхования обширны. Применяемая в Азербайджане модель страхования с интересом воспринимается в разных странах, к примеру в Узбекистане", - добавил министр.