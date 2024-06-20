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Министр: 25% аграрных площадей имеют страховое обеспечение

Министр: 25% аграрных площадей имеют страховое обеспечение 25% сельскохозяйственных площадей в Азербайджане имеют страховое обеспечение.
АПК
20 июня 2024 г. 11:12
Министр: 25% аграрных площадей имеют страховое обеспечение

25% сельскохозяйственных площадей в Азербайджане имеют страховое обеспечение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, выступая на 10-м Азербайджанском международном страховом форуме.

Министр отметил, что одной из главных особенностей модели сельскохозяйственного страхования в Азербайджане является то, что она имеет достаточно широкий охват.

"Фермерам предлагается страхование по 14 рискам для 41 вида растений и 8 рискам для домашнего скота. Услуги сельскохозяйственного страхования доступны 96% фермеров в стране", - сказал он.

Мамедов сказал, что в ближайшем будущем планируется расширить сферу сельскохозяйственного страхования и внедрить более инновационные страховые продукты, чтобы минимизировать влияние изменения климата на сельскохозяйственный сектор.

"Наши цели в секторе сельскохозяйственного страхования обширны. Применяемая в Азербайджане модель страхования с интересом воспринимается в разных странах, к примеру в Узбекистане", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Kənd təsərrüfatı təyinatlı ərazilərin 25 %-nin sığorta təminatı var"

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