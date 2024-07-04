О нас

Министерство: Завершена уборка почти на 63% зерновых полей 

Министерство: Завершена уборка почти на 63% зерновых полей  В Азербайджане завершена уборка на 62,8% зерновых полей.
АПК
4 июля 2024 г. 11:06
Министерство: Завершена уборка почти на 63% зерновых полей 

В Азербайджане завершена уборка на 62,8% зерновых полей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз.

Механизаторами убрано 635 646 га участков, что на 30 844 га больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уборка полностью завершена на 86,4% полей ячменя и 45,7% полей пшеницы. В настоящее время средняя урожайность ячменя составляет 29,7 ц/га, а пшеницы - 31,9 ц/га.

По сегодняшний день с полей собрано 2 025 070 тонн урожая, из них ячменя - 1 089 912 тонн, пшеницы - 935 158 тонн.

В уборке задействовано 1 576 комбайнов, 633 из которых принадлежат ОАО "Агросервис", 943 - физическим и юридическим лицам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Taxıl sahələrinin 63 %-də biçin başa çatıb

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
2 июля 2024 г. 05:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi