Министерство: Завершена уборка почти на 63% зерновых полей

В Азербайджане завершена уборка на 62,8% зерновых полей.

В Азербайджане завершена уборка на 62,8% зерновых полей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз.

Механизаторами убрано 635 646 га участков, что на 30 844 га больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уборка полностью завершена на 86,4% полей ячменя и 45,7% полей пшеницы. В настоящее время средняя урожайность ячменя составляет 29,7 ц/га, а пшеницы - 31,9 ц/га.

По сегодняшний день с полей собрано 2 025 070 тонн урожая, из них ячменя - 1 089 912 тонн, пшеницы - 935 158 тонн.

В уборке задействовано 1 576 комбайнов, 633 из которых принадлежат ОАО "Агросервис", 943 - физическим и юридическим лицам.