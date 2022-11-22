Министерство: Вырос интерес азербайджанских фермеров к местным сортам зерновых

Вырос интерес азербайджанских фермеров к местным сортам зерна, созданным в Научно-исследовательском институте земледелия министерства сельского хозяйства страны.

Вырос интерес азербайджанских фермеров к сортам зерна, созданным в Научно-исследовательском институте земледелия министерства сельского хозяйства страны.

Об этом Report сообщил начальник отдела министерства Имран Джумшудов.

По его словам, в настоящее время 70-80% используемого в стране зерна приходится на местные сорта: "Они более приспособлены к климатическим условиям страны, обладают большей выносливостью и урожайностью. До сих пор в научно-исследовательском институте земледелия на основе квоты было произведено более 1 100 тонн элитных высоко репродуктивных семян и продано на льготных условиях действующим в стране субъектам семеноводства".

Однако, по словам представителя министерства, никаких препятствий ввозу в Азербайджан сортов зерна из других стран нет: "Основная цель – добиться использования фермерами качественных семян. Если иностранные сорта прошли регистрацию, их ввозу в страну не препятствуют. Просто фермеры предпочитают местные сорта".

По словам И.Джумшудова, в настоящее время в Азербайджане около 50-55% зерна выращивается в условиях орошения, а оставшаяся часть – богарно.