Министерство сельского хозяйства в этом году подало в суд на 1700 человек

© Report

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В настоящее время около 37% населения Азербайджана задействовано в сфере сельского хозяйства. Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов на проходящем в Баку мероприятии по случаю 1 ноября - профессионального праздника работников сельского хозяйства.

По словам Г. Асадова, в период высоких нефтяных доходов сельскому хозяйству уделялось мало внимания: "За последние 4 года принято почти 260 постановлений Кабмина, указов и распоряжений президента".

ОАО "Агролизинг" за 4 года ввезло в страну более 20 тыс. единиц техники, из них 10 тыс. единиц – в течение этого года: "Это означает ввоз, продажу и установку 800 единиц техники в месяц".

Г. Асадов также рассказал о судебных разбирательствах министерства: "Только в этом году мы выдвинули судебные иски против 1700 человек, которые не погашают долги за технику".