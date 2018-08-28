Министерство сельского хозяйства устанавливает "умные теплицы"

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства Азербайджана устанавливает 7 современных "умных теплиц".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Научно-исследовательского института овощеводства при министерстве сельского хозяйства Эльмар Аллахвердиев.

По его словам, министерство приступило к сотрудничеству с Израилем в сфере производства гибридных семян овощей и бахчевых: "В рамках сотрудничества заканчивается установка 7 современных "умных теплиц" на территории института площадью 6,14 гектаров. Кроме того, для создания новых сортов овощей открытого грунта, организации семеноводства на 30 гектарах земли строятся системы капельного и спринклерного орошения. В рамках проекта впервые на Южном Кавказе создано предприятие по переработке семян овощей".