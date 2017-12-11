Министерство сельского хозяйства провело в Баку встречу по координации доноров

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве сельского хозяйства Азербайджана состоялась 5-я встреча по координации доноров. Как сообщает Report, на встрече основное внимание было уделено мерам, принимаемым в соответствии с целями и задачами, поставленными перед министерством сельского хозяйства в Стратегической дорожной карте по производству и переработки сельскохозяйственной продукции.

В ходе встречи определены предложения о совместных шагах, направленных на достижение цели упрощения доступа к финансовым ресурсам Стратегической дорожной карты.

Встреча по координации доноров организована по инициативе министерства сельского хозяйства совместно с представительством Евросоюза в Азербайджане.

На встрече приняли участие представители до 20 международных организаций и агентств развития, включая Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию (МФК), Исламский банк развития (ИБР), Азиатский банк развития (АБР), Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), Программу развития ООН (ПРООН), Европейский союз (ЕС), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и пр.

Заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов отметил, что главная цель Стратегической дорожной карты - повышение продовольственной безопасности. По его словам, импорт продовольственной пшеницы постепенно сокращается, а темпы роста экспорта сельскохозяйственной продукции достигли 40-60%.