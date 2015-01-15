Министерство сельского хозяйства проведет в Губе региональное совещание

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Научно-исследовательском институте бахчевых и субтропических растений Аграрного научного центра министерства сельского хозяйства пройдет региональная конференция на тему "Развитие процесса рассады и применение в плодоводстве передовых сельскохозяйственных технологий по выращиванию".

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, на совещании в Губе ожидается участие заведующего отделом растениеводства министерства сельского хозяйства Имрана Джумшудова, начальника Государственной службы по контролю за семенами и регистрации сортов растений Мухтасима Ахмедова, а также руководителей действующих в Губе, Гусарах, Хачмазе, Шабрани, Сиязани и Хызы соответствующих структур министерства, ученых, специалистов, фермеров и пр.