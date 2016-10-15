Министерство сельского хозяйства предпринимает меры для удовлетворения растущего спроса на корма

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет организовано производство сои.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов.

Замминистра отметил, что министерство с целью удовлетворения растущего спроса на корма и расширения кормовой базы, в частности, для птицеводческих хозяйств, дало старт конкретным мероприятиям, направленным на организацию производства сои.

По его словам, мероприятия проводятся в соответствии с конкретными поручениями главы государства.