Министерство: Поставки семян элитных сортов в страну будут продолжены

В целях обеспечения продовольственной безопасности в стране и с учетом спроса на семена высокой репродукции Государственный семенной фонд Министерства сельского хозяйства Азербайджана продолжит поставки семян элитных сортов, предназначенных для семеноводс

В целях обеспечения продовольственной безопасности в стране и с учетом спроса на семена высокой репродукции Государственный семенной фонд Министерства сельского хозяйства Азербайджана продолжит поставки семян элитных сортов, предназначенных для семеноводства.

Как передает Report, об этом сказано в ходе встреч представителей Государственного семенного фонда Минсельхоза с фермерами в Товузском и Гедабекском районах.

В прошлом году Государственный семенной фонд импортировало в страну 340 тонн элитных сортов семян пшеницы. Полученные фермерами и владельцами хозяйств семена пшеницы были посажены в разных регионах страны.