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Министерство: Поставки семян элитных сортов в страну будут продолжены

Министерство: Поставки семян элитных сортов в страну будут продолжены В целях обеспечения продовольственной безопасности в стране и с учетом спроса на семена высокой репродукции Государственный семенной фонд Министерства сельского хозяйства Азербайджана продолжит поставки семян элитных сортов, предназначенных для семеноводс
АПК
7 мая 2022 г. 14:35
Министерство: Поставки семян элитных сортов в страну будут продолжены

В целях обеспечения продовольственной безопасности в стране и с учетом спроса на семена высокой репродукции Государственный семенной фонд Министерства сельского хозяйства Азербайджана продолжит поставки семян элитных сортов, предназначенных для семеноводства.

Как передает Report, об этом сказано в ходе встреч представителей Государственного семенного фонда Минсельхоза с фермерами в Товузском и Гедабекском районах.

В прошлом году Государственный семенной фонд импортировало в страну 340 тонн элитных сортов семян пшеницы. Полученные фермерами и владельцами хозяйств семена пшеницы были посажены в разных регионах страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik: "Ölkəyə elit toxumların gətirilməsi davam etdiriləcək"

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