Министерство: На долю России приходится более 80% импорта пшеницы из Азербайджана

На долю России приходится более 80% импорта пшеницы из Азербайджана.

На долю России приходится более 80% импорта пшеницы из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Намиг Шалбузов на конференции на тему "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата" в Баку.

"В 2023 году Азербайджан импортировал 1 млн 175 тыс. тонн пшеницы, из них 1 млн 22 тыс. тонн закуплено в России, 153 тыс. тонн - в Казахстане", - отметил он.

Кроме того, Шалбузов добавил, что потребность страны в пшенице составляет около 2,8 млн тонн, из которых 1,7 млн тонн удовлетворяется за счет отечественного производства, а 1,1 млн тонн - за счет импорта.