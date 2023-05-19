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Министерство: Количество современных животноводческих хозяйств растет

Министерство: Количество современных животноводческих хозяйств растет В Азербайджане растет число животноводческих хозяйств, где применяются современные технологии.
АПК
19 мая 2023 г. 16:28
Министерство: Количество современных животноводческих хозяйств растет

В Азербайджане растет число животноводческих хозяйств, где применяются современные технологии.

Об этом Report сообщил директор Научно-исследовательского института животноводства Министерства сельского хозяйства Махир Гаджиев.

"Современные подходы уже применяются в нескольких хозяйствах страны и способствуют высокой производительности. В то же время сегодня ситуация с экологической ситуацией в мире создала большие проблемы и в животноводстве. Наблюдается резкое сокращение пастбищных угодий, и это один из факторов, негативно влияющих на поголовье скота. В этой области обязательно должен быть применен научный подход”, - отметил он.

По словам Гаджиева, в настоящее время в Азербайджане применяется методика "зеленой кормовой массы", чтобы обеспечивать животных требуемым рационом круглый год: "Наши краткосрочные опыты дают основание говорить о том, что "зеленая кормовая масса" повышает удой молока у дойных животных на 12-15 процентов”.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Müasir texnologiyalı heyvandarlıq təsərrüfatlarının sayı artır"

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