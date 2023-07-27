Министерство: Государству поставлено 30 тыс. тонн продовольственной пшеницы

В рамках программы формирования государственных запасов продовольственной пшеницы в Азербайджане на сегодняшний день на пунктах снабжения отгружено 29,8 тыс. тонн пшеницы.

В рамках программы формирования государственных запасов продовольственной пшеницы в Азербайджане на сегодняшний день на пунктах снабжения отгружено 29,8 тыс. тонн пшеницы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в настоящее время процесс государственных поставок продовольственной пшеницы продолжается. Из 29,8 тыс. тонн продовольственной пшеницы, доставленных на пункты снабжения к настоящему времени, 253 тонны составляет пшеница 1-го класса, 12,2 тыс. тонн - 2-го класса и 17,3 тыс. тонн - 3-го класса.