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Министерство: Государству поставлено 30 тыс. тонн продовольственной пшеницы

Министерство: Государству поставлено 30 тыс. тонн продовольственной пшеницы В рамках программы формирования государственных запасов продовольственной пшеницы в Азербайджане на сегодняшний день на пунктах снабжения отгружено 29,8 тыс. тонн пшеницы.
АПК
27 июля 2023 г. 15:58
Министерство: Государству поставлено 30 тыс. тонн продовольственной пшеницы

В рамках программы формирования государственных запасов продовольственной пшеницы в Азербайджане на сегодняшний день на пунктах снабжения отгружено 29,8 тыс. тонн пшеницы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в настоящее время процесс государственных поставок продовольственной пшеницы продолжается. Из 29,8 тыс. тонн продовольственной пшеницы, доставленных на пункты снабжения к настоящему времени, 253 тонны составляет пшеница 1-го класса, 12,2 тыс. тонн - 2-го класса и 17,3 тыс. тонн - 3-го класса.

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Версия на английском языке Ministry says 30,000 tons of wheat delivered to state
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Dövlətə 30 min ton ərzaqlıq buğda təhvil verilib"

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